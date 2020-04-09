一掃敬陪末座 屏縣資源回收率首度突破50%

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）屏東縣環保局長顏幸苑今天表示，屏東縣去年的資源回收率首度突破50%，環保署日前公布機關資源回收績效，屏東縣奪下縣（市）政府組銀質獎，一掃前幾年的敬陪末座情形。

顏幸苑表示，屏東縣去年資源回收率由民國107年的44.49%提升至50.21%，首度突破50%大關，每人每天垃圾清運量也由1.27公斤降至1.23公斤，一掃前幾年資源回收率敬陪全國末座陰霾。

顏幸苑表示，屏東縣去年推動各項資源回收政策，包括「村里資源回收站」、「循環經濟資收大軍」及「資收關懷」等計畫，結合地方資源照顧弱勢，為了進一步提高資收率，嚴格管控要求事業廢棄物及一般生活垃圾分流清運，並特別針對資源回收率欠佳鄉鎮市嚴加督導。

環保局表示，除了縣府獲銀質獎新台幣100萬元獎金外，萬巒鄉、潮州鎮及屏東市也得到鄉鎮市優等獎及團體獎勵金各20萬元，未來縣府將持續創新進化，朝金質獎目標邁進。（編輯：陳俊碩）1090409