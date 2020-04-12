武漢肺炎／案386確診前曾上班 有過敏難釐清發病日

（中央社記者陳偉婷、許秩維台北12日電）台灣12日新增1例本土武漢肺炎個案，確診前曾到公司上班3天。中央流行疫情指揮中心表示，此個案因有過敏，難釐清確切發病日，但有自主健康管理，外出都有戴口罩。

指揮中心下午記者會公布，新增3例2019冠狀病毒疾病確診，包含2例境外、1例本土（案386）。此本土個案為先前確診者（案195）的同住友人，而列為居家隔離對象，後續因有流鼻水、鼻塞等症狀採檢而確診。

案195為境外移入的20餘歲女性，在3月23日確診。但案386則是今天才確診。

指揮中心指揮官陳時中回應媒體提問時表示，案386在居家隔離期間就有出現過敏症狀，包含流鼻水、鼻塞，但因以為是過敏而沒有採檢。在解除隔離後，因先前曾公布，隔離結束前要回顧相關症狀，發現此名個案有症狀而擴大採檢後確診。

指揮中心發言人莊人祥說，案386在隔離期滿後，仍持續自主健康管理，曾上3天班，但都有戴口罩。公司的相關接觸者都會匡列。

至於案386的感染源，莊人祥說，案386和案195曾在未確診前的3月19日一起吃飯2小時，期間都沒有戴口罩。因案386有過敏症狀，也很難釐清發病確切日期。

在台灣，有過敏症狀的人相當多，專家諮詢小組召集人張上淳表示，過敏有很多種，有些人會流鼻水、鼻塞，若平常就有過敏，民眾不用特別擔心，但如果有接觸史，到醫院後跟醫師說明，由醫師判斷。

陳時中則說，台灣有類似呼吸道症狀者幾乎維持十幾萬人，不可能大家都採檢，民眾若有疑慮可跟醫師請教，在家裡休息。（編輯：管中維）1090412