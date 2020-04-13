立院初審 鐵路機構加強衛生防疫輔助技能

（中央社記者范正祥台北13日電）立法院交通委員會今天初審通過「鐵路法第56條之4條文修正草案」，明定鐵路機構應有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能。

提案修正的民進黨立委李昆澤指出，國民通勤往來各地依賴鐵路運輸甚深，服務量能需持續提升，但近年來台鐵多次發生旅客逃票傷警、傷害列車長等事件，甚至造成員警殉職的不幸事件，顯見鐵路機構應加強相關場站、行車危安應變機制。

另外，李昆澤也指出，每年流感疫情與今年初以來發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，顯示鐵路機構從業人員加強防疫宣導與防治的需要。

李昆澤所提「鐵路法第56條之4條文修正草案」主張，鐵路機構除原有鐵路專業、作業安全技能、鐵路法令知識傳授外，相關維安處理及防疫輔助技能，也應與時俱進，且將來引進維安輔助設備、防疫輔助設備投入營運前，也應比照辦理訓練使用，以期軟硬體設備發揮最大效能，保障從業人員與國民生命、身體健康權。

交通委員會審查草案時，列席會議的交通部政務次長黃玉霖對此表示支持，最後僅作部分文字修正，規範鐵路機構應有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能，並確切瞭解及嚴格遵守鐵路法令。

草案初審通過後，將提報立法院會討論，院會討論前不須朝野黨團協商。（編輯：黃國倫）1090413