高鐵減班規畫 交通部：須滿足商務和通勤需求

（中央社記者范正祥台北13日電）立委關切台灣高鐵公司第二波減班規畫，交通部次長黃玉霖表示，上班日通勤時段一定要充分滿足所有商務和通勤需求，請鐵道局在台灣高鐵提出計畫時，一定要全面落實，交通部也會嚴格督導。

立法院交通委員會今天審查「鐵路法第56條之4條文修正草案」等案，輪值召委、民進黨立委李昆澤在會中關切武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊台灣高鐵載客量，他說，據知台灣高鐵除了日前宣布自4月18日起至6月21日的周五、六、日將作相關減班，也正在討論第二階段針對周一至週四的減班。

李昆澤呼籲，台灣高鐵在討論第二階段減班時必須嚴謹分析，要維持基本的高鐵運輸能量，而且尖峰時刻不宜減班。相關減班之後也必須作好人力的充分調整及培訓，包括防疫人力的補充，以及加強所有車輛的檢修，必須作好萬全的準備。

對於李昆澤詢問台灣高鐵第二波減班規畫，列席交通委員會的台灣高速公司資深經理許俊文答覆，目前還在規劃整理中，會遵守立委提示的原則。

黃玉霖表示，感謝立委對高鐵公司進一步減班計畫有所充分考量，他說，包括上班日通勤時段一定要充分滿足所有商務和通勤需求，還有其他的相關提點，請鐵道局在台灣高鐵提出計畫時，一定要全面落實，交通部也會嚴格督導。（編輯：郭無患）1090413