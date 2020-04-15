武漢肺炎疫情緩和業界盼鬆綁 陳時中：小不忍則亂大謀

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北15日電）台灣近日武漢肺炎疫情較為平穩，業界期待經濟復甦；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣疫情相對緩和，防疫相關管制強度也沒有太強，盼大家再忍忍，「小不忍則亂大謀」。

台灣連日2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診新增都是個位數，14日更出現暌違36天的零確診，企業界因此期盼經濟可以盡快復甦。

有媒體在下午疫情記者會提問，若疫情沒有擴大，相關防疫指引會如何調整，讓經濟可慢慢恢復。

陳時中說：「忍忍吧，小不忍則亂大謀」，台灣現在的防疫管制作為，與國外差距甚大。台灣是勸導期末端，以非常有限的限制，與國外封城、半封城、每天出門時間有限相比不同。

陳時中說，台灣沒有祭出如國外的限制強度，都是非常緩和，也仰賴國民素質、合作配合，把防疫撐住，希望大家多忍忍，願意的話能守得更好。

有關五一勞動節連假；陳時中也說，沒有取消放假，怎麼安排讓大家生活能更輕鬆，會再思考，不過還是要持續觀察這幾天疫情，離5月1日還有時間，看來逐漸安全，但不能大意。（編輯：張芷瑄）1090415