興大攜手美大學 新策略開發抗武漢肺炎藥物

（中央社記者趙麗妍台中15日電）中興大學研究團隊與美國喬治梅森大學合作，提出以突變機率相對低的病毒核殼蛋白功能為目標的新穎藥物開發策略，研發抗武漢肺炎病毒藥物，成果發表在國際期刊「藥物化學」。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，全球病毒藥物開發相關研究進行中。國立中興大學今天召開記者會，發表台美合作以新策略開發抗冠狀病毒藥物的研究成果，興大校長薛富盛表示，興大團隊持續開發研究，對日益嚴峻的疫情，貢獻一份心力。

興大研究團隊由基因體暨生物資訊所教授侯明宏帶領，他表示，冠狀病毒屬於核糖核酸（RNA）病毒，能透過快速的基因突變來逃脫藥物的毒殺，對抗此類病毒時，常有藥物研發趕不上病毒突變的窘境。此次研究標的核殼蛋白，為冠狀病毒結合病毒遺傳物質RNA的重要元件。

侯明宏指出，在病毒複製過程中，核殼蛋白的頭端可結合病毒RNA，同時搭配其尾端的聚合功能，形成RNA蛋白複合體，以利於病毒繁殖。

興大團隊和美國喬治梅森大學研究團隊，以中東呼吸症候群冠狀病毒的核殼蛋白為藥物開發模型，利用電腦大規模虛擬藥物資料庫篩選找出一小分子候選藥物5-benzyloxygramine（P3）。

經實驗證實可造成核殼蛋白頭端區域交集在一起，引發整個病毒核殼蛋白的嚴重聚集，使其失去致病能力，達到抑制病毒複製效果，近期更證實對冠狀病毒有廣效型和跨物種的抑制效果。

研究團隊進一步發現，相較於現今有潛力的藥物如瑞德西韋，該小分子藥物作用於病毒獨有功能的核殼蛋白上不易突變的胺基酸位點，可抑制跨物種的冠狀病毒。該研究提供完整的藥物與蛋白質分子結構作用機制，可作為藥物結構優化和改善藥物副作用的依據。

研究成果3月發表在醫藥化學領域重要國際期刊「藥物化學」（Journal of Medicinal Chemistry），並獲選為該期期刊封面，至今下載數已達3000多次，獲學術界高度重視。（編輯：謝雅竹）1090415