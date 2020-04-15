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首頁 / 生活

成醫防疫推快e通 不進醫院也能領藥

最新更新：2020/04/15 18:56
成大醫院「領藥快e通」院外領藥新措施15日上路，領藥者只要3天前預約，就能直接到門診大樓外領藥，不用踏進院內。（成大醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年4月15日
成大醫院「領藥快e通」院外領藥新措施15日上路，領藥者只要3天前預約，就能直接到門診大樓外領藥，不用踏進院內。（成大醫院提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年4月15日

（中央社記者張榮祥台南15日電）武漢肺炎肆虐，不少人視醫院為畏途，但領藥又不得不進醫院，成大醫院祭出防疫新措施「領藥快e通」，領藥者只要3天前預約，就能直接到門診大樓外領藥，不用踏進院內。

成大醫院「領藥快e通」院外領藥新措施今天上路，院方統計，全天共有28人在院外領藥；這些人事前透過預約程序，順利領到藥品。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，成大醫院停車場已經關閉，造成許多人停車不便，1名今天預約領藥的黃姓女子說，「領藥快e通」實施後，讓她不用花時間找停車位，可直接騎上車道，也不用進醫院，領藥後就能立刻離開，省事又能避開風險。

成醫人員表示，「領藥快e通」主要是考量慢性病處方箋領藥者的防疫需求，但這項回院領藥的服務需預約，院方在預定領藥日3天前開始受理預約，最遲於預定領藥的前一天下午5時前預約才有效。

成醫提供預約的領藥時間，是週一至週五上午11時至下午6時30分，及週六上午8時到12時，週日及國定假日不提供領藥服務，預約領藥也不提供磨粉服務，當日未領藥則視同作廢，需重新預約，或至院內取號領藥。（編輯：黃世雅）1090415

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