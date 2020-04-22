水費電子帳單申辦率低 台水：多由長輩繳費

（中央社記者劉冠廷台北22日電）台水推動電子帳單多年，國民黨立委謝衣鳳、孔文吉今天關心推動成效，台水董事長胡南澤表示，這幾年積極推動電子帳單，但繳水費的多屬年長的長輩，推廣不是非常順利，目前比例不到10%。

立法院經濟委員會今天審查109年台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司預算，在台水的部分，謝衣鳳與孔文吉關心台水的電子帳單推動成效，並主張減列相關預算。

孔文吉指出，電子帳單的申辦率只有8.12%，執行使用率偏低，推動的成效要再檢討提升，沒有辦法達到節能減碳的目標，因此他主張凍結相關預算3成。

列席的胡南澤表示，這幾年積極推動電子帳單，但繳水費的人多屬家中長輩，推廣不是非常順利，目前比例不到10%，未來會積極推廣。

胡南澤坦言，雖然很積極在推動與宣導，推動了約10年，還是有很多瓶頸，他強調還會繼續努力；未來會要求各區處加強與地方鄉親推廣電子帳單，同時在相關節水的活動中，設立攤位，邀請鄉親共同來參與。

民進黨立委賴瑞隆則詢問台水今年對於電子帳單推廣的目標，預計要提升多少，台水表示，目標會將申辦率提升到10%；國民黨立委楊瓊瓔說，為什麼民眾使用電子帳單能享有折扣，民眾普遍不知道，在推廣上要再加強。

賴瑞隆要求台水，今年年底電子帳單的申辦率要達到12%，讓台水去努力看看，最終經過討論，相關預算減列新台幣450萬元。（編輯：張均懋）1090422