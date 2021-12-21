金牌農村頒獎 蔡總統期許創造新價值新風貌

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）農委會今天舉辦第二屆金牌農村頒獎典禮，共784個農村參賽，誕生5金5銀9銅4優等獎項。總統蔡英文致詞說，與3年前首屆一樣競爭激烈，盼能創造台灣農村新價值、新風貌。

行政院農業委員會水土保持局參照德國舉辦的「金牌農村競賽」3年一屆，今天由蔡總統親自頒發金、銀、銅牌給第二屆獲獎農村。德國在台協會處長許佑格與會，驚艷台灣農村積極參與，並將造訪獲獎農村，感受美好。

今天頒發的5金，包含歷經許久努力，從九二一地震重新站起來，並發展永續農業的南投縣埔里鎮珠仔山社區。同樣受到九二一地震重創，並成功打造桃米生態村的南投縣埔里鎮桃米休閒農業區。從八八風災浴火重生，找回傳統的嘉義縣阿里山鄉茶山社區。

還有善用永安液化天然氣接收站LNG冷排水為攝氏18到22度，具備冬暖夏涼特性，因而得以穩定石斑魚養殖的高雄市永安區新港社區。水保局長李鎮洋說，不僅穩定生產，還開發出膠原蛋白等進級產品。

另外，原本跟養豬戶因豬舍排放污水有所爭執的屏東縣內埔鄉東片社區，最後雙贏，因為養豬業獲政府補助強化污水處理，並將豬糞產出肥料，供社區農業使用。

蔡總統表示，金牌農村競賽可以說是農村的金鐘獎，第二屆跟2018年首屆一樣競爭激烈，疫情期間進行，「辛苦了」，脫穎而出的23個農村都非常不簡單，舉辦活動會與德國農村交流，為台灣農村帶來新思維，農村的發展攸關糧食安全、永續發展等，需要更多青年返鄉投入，一起努力創造台灣農村新價值、新風貌。

農委會主委陳吉仲說，這些農村都在寫故事，農委會會支持參與活動的農村相關軟硬體經費，他相信農村永續發展、城鄉才會平衡，農村才是台灣最重要的。

銀牌則由桃園市大溪區內柵社區、新竹縣寶山鄉新城社區、雲林縣古坑鄉華南社區、嘉義縣新港鄉板頭社區及花蓮縣玉里鎮赤科山社區獲得。

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銅牌頒給宜蘭縣冬山鄉中山社區、台北市內湖區白石湖社區、桃園市龍潭區大北坑社區、新竹縣新埔鎮旱坑社區、苗栗縣三義鄉雙潭社區暨雙潭休閒農業區、台中市豐原區公老坪社區、雲林縣口湖鄉金湖休閒農業區、屏東縣枋寮鄉新龍社區及台東縣關山鎮電光社區。

優獎由陳吉仲頒獎，分別由新北市淡水區忠寮社區、苗栗縣苑裡鎮山腳社區、南投縣仁愛鄉南豐社區及高雄市旗山區糖廠社區獲頒。（編輯：管中維）1101221

農委會21日在台北舉辦「第2屆金牌農村競賽頒獎典禮」，農委會主委陳吉仲（前中）邀請總統蔡英文（前右4）、德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）（前左4）等人出席共襄盛舉，肯定得獎社區的努力。中央社記者裴禛攝 110年12月21日

農委會第2屆金牌農村競賽21日在台北舉行頒獎典禮，總統蔡英文（鞠躬者）應邀出席頒獎，肯定所有獲獎社區的努力。中央社記者裴禛攝 110年12月21日

農委會21日舉辦「第二屆金牌農村」頒獎典禮，共784個農村參賽，誕生5金5銀9銅4優等獎項，其中高雄市永安區新港社區善用永安液化天然氣接收站LNG冷排水為攝氏18到22度特性，得以穩定石斑魚養殖，獲得金牌。中央社記者楊淑閔攝 110年12月21日