更多編輯台推薦新聞：
6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類
科技

6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
25日起轉濕冷中部以北探10度 玉山合歡山有望降雪
首頁 / 生活

政府7部會設職場教保中心 幫員工照顧孩子

2021/12/22 10:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北22日電）行政院推動少子女化對策計畫，政府機關帶頭設置職場教保中心，讓員工放心托育，110學年度共有7部會開辦，總計330個招生名額。

教育部今天發出新聞稿，統計110學年度教育部、衛福部、財政部、科技部、文化部、經濟部、交通部等7部會，共設置7處職場教保中心與3所非營利幼兒園。

教育部表示，職場教保中心是為了便利公部門和企業，在符合建築、消防、衛生、土地使用管制及「職場互助式教保服務實施辦法」等相關法規規定下，就近設置育兒設施，讓員工能兼顧工作及家庭照顧。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

帶頭的教育部，職場教保中心設置在忠孝大樓（第二辦公室），可招收2班、40名幼兒，預計明年度還要在徐州大樓再增設一處。經濟部在新竹工業區服務中心也設置一處，可服務60名幼兒；另包括文化部在台南生活美學館、衛生福利部在中區兒童之家等，也都開辦規模不等的職場教保服務中心。

教育部表示，少子女化對策會持續增加公共化教保服務，原預估民國113年達成增設3000班，目前進度已達2155班，可望提前於112年達成政策目標。未來對於願意加速、加量增設公共化幼兒園的縣市政府，將全力協助所需經費，減輕家長的育兒負擔。（編輯：陳政偉）1101222

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族