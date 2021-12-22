政府7部會設職場教保中心 幫員工照顧孩子

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（中央社記者陳至中台北22日電）行政院推動少子女化對策計畫，政府機關帶頭設置職場教保中心，讓員工放心托育，110學年度共有7部會開辦，總計330個招生名額。

教育部今天發出新聞稿，統計110學年度教育部、衛福部、財政部、科技部、文化部、經濟部、交通部等7部會，共設置7處職場教保中心與3所非營利幼兒園。

教育部表示，職場教保中心是為了便利公部門和企業，在符合建築、消防、衛生、土地使用管制及「職場互助式教保服務實施辦法」等相關法規規定下，就近設置育兒設施，讓員工能兼顧工作及家庭照顧。

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帶頭的教育部，職場教保中心設置在忠孝大樓（第二辦公室），可招收2班、40名幼兒，預計明年度還要在徐州大樓再增設一處。經濟部在新竹工業區服務中心也設置一處，可服務60名幼兒；另包括文化部在台南生活美學館、衛生福利部在中區兒童之家等，也都開辦規模不等的職場教保服務中心。

教育部表示，少子女化對策會持續增加公共化教保服務，原預估民國113年達成增設3000班，目前進度已達2155班，可望提前於112年達成政策目標。未來對於願意加速、加量增設公共化幼兒園的縣市政府，將全力協助所需經費，減輕家長的育兒負擔。（編輯：陳政偉）1101222