公糧倉儲加工自動化 節省2.9萬人次以上人力

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）農委會農糧署今天表示，缺工會影響稻作收割、烘乾、儲運、加工，近年滾動檢討補助71家農會購置相關設備，以年限10年計算，節省2.9萬人次以上人力，加速公糧倉儲自動化作業。

農糧署今天發布以上新聞資訊表示，截至109年為止，共補助71家農會設置乾燥設備處理量能9800公噸、46家農會設置低溫筒倉處理量能9萬600公噸，另補助堆高機、斗昇機、鏈運機、輸送機、電子式磅秤、稻穀自動取樣器等計894台（組），若用其年限10年計算，已節省人力2.9萬人次以上。

農糧署說明，因應70年代起，經濟結構大幅轉變，農村勞動力不足，但是稻米從收割、烘乾、搬運、堆儲到加工，都耗費人力，加上自100年2期作起也啟動收購濕穀，出現烘乾不及等收購作業問題。

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農糧署說，為此持續輔導農會改善各項倉儲加工自動化設備，近年更鼓勵農會增設、改善穀物乾燥機及周邊設備，擴大營運規模、自動化、提升處理量能，例如補助農會購置礱穀、乾燥設備及低溫冷藏筒等。

農糧署並說，近期搭配政府推動節能減碳政策，新增補助購置稻殼燃燒爐、電動堆高機等項目，將加工後的稻殼副產品作為烘乾稻穀的天然燃料使用，可減少柴油用量，省成本又環保；綜括以上，推動公糧倉儲加工自動化。（編輯：陳政偉）1101222