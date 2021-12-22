紅利點數換國道eTag儲值金 兌逾2700萬元

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）超商等通路的紅利點數已可轉換成eTag儲值金，不必擔心點數過期的問題，遠通電收統計，已有20萬車主將紅利點數轉成eTag儲值金，兌換超過新台幣2700萬元的國道通行費。

遠通電收今天發布新聞稿，民眾下載並註冊uTagGO APP，就能將包括HAPPY GO、OPEN POINT和全家便利商店點數兌換成eTag儲值金，目前已經吸引超過20萬車主兌換超過2700萬元國道通行費，平均每人兌換135元。

遠通電收說，uTagGO APP於2020年推出，提供會員將點數兌換成國道通行費的創新服務，可幫車主省荷包。初期先與HAPPY GO合作兌點數，獲用路人好評，再擴大與兩大超商統一超商（7-ELEVEN）與全家便利商店合作兌點服務，不到2年已有超過20萬名車主、累計兌換1143萬點、共2715萬元eTag儲值金，平均每名車主兌換135元，反應相當踴躍。

遠通電收說，除創新eTag儲值方式，也積極拓展停車服務版圖，明年元旦起，宜蘭縣和嘉義市將導入eTag代扣路邊停車費，全台服務縣市涵蓋6都加7縣市，路外合作停車場超過1000場，交易筆數突破千萬。

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另特定臨停場次也導入uTagGO易付，用路人只要掃碼就能線上扣款，不必接觸繳費機，同時提供月租停車自動扣款服務，便利車主不用每個月找管理員繳費。

遠通電收為鼓勵用路人響應電子收費政策，明年元旦起至6月30日，只要完成eTag啟用、申請銀行自動儲值、eTag智慧停車或電子帳單其中一項服務，就可參加抽獎，每月抽出5名幸運車主各贈送iPhone13一支。（編輯：陳政偉）1101222