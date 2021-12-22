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陽明交大新Logo引熱議 校方暫不議決

2021/12/22 17:57（12/22 20:24 更新）
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陽明交大日前公告Logo設計草案，部分校友連署要求校務會議否決。（圖取自facebook.com/YangMingChiaoTung）
陽明交大日前公告Logo設計草案，部分校友連署要求校務會議否決。（圖取自facebook.com/YangMingChiaoTung）
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（中央社記者許秩維台北22日電）陽明交大日前公告Logo設計草案，部分校友連署要求校務會議否決。陽明交大校方今天表示，該Logo案暫不議決，將組工作小組進行後續識別系統規劃，再經校務會議同意後才執行。

陽明交通大學校方日前在官方臉書公告合校後的品牌Logo設計草案，預計在12月22日的校務會議中表決，卻引發部分校友疑慮並發起連署，呼籲校務會議代表否決新Logo案。

連署文提到，校徽有其歷史沿革，承載著學校的教育特色、立校願景，而新的Logo視覺設計，既看不出陽明，也讀不出交通，沒有留下任何兩校的精神期勉，設計過程缺乏應有的溝通，建議重新讓學校師生、校友參與新Logo的設計，以期凝聚、溝通兩校區師生的認同。

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陽明交通大學校方今天以文字說明告知中央社記者，因行政與業務需求，陽明交大曾於合校後今年2月3日第1次臨時校務會議公布暫行識別系統，但考量學生對新式學生證與畢業證書的殷切期盼，故著手設計Logo。

陽明交大校方指出，學校今天召開校務會議，這次Logo案暫不議決，將授權由學生、校友、教師、行政單位及校務會議代表組成的工作小組，進行後續識別系統（Logo及Seal）等內容及程序的規劃，再經校務會議同意後執行，會以凝聚最大共識的原則，進行識別系統的設計。（編輯：陳政偉）1101222

左圖為原陽明大學校徽，右圖為原交通大學校徽。（左圖取自facebook.com/iloveNYMU，右圖取自facebook.com/nctu.edu.tw）
左圖為原陽明大學校徽，右圖為原交通大學校徽。（左圖取自facebook.com/iloveNYMU，右圖取自facebook.com/nctu.edu.tw）
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