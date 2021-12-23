台鐵春節加開309列次 東西部幹線29、30日開賣

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台鐵宣布春節期間全線加開309列次，29日起可訂東部幹線車票，30日開放西部幹線訂票。圖為台鐵乘車人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北23日電）距離農曆春節一個多月，台鐵局今天宣布，春節疏運期間全線加開各級列車總計309列次、加掛車廂669輛次，29日凌晨0時起開放東部幹線訂票，30日凌晨0時開放西部幹線訂票。

交通部台灣鐵路管理局今天發出新聞稿表示，民國111年春節連假疏運旅客需要，從111年1月27日至2月7日止計12天，全線加開各級列車總計309列次、加掛車廂669輛次，包含1月29日至2月6日加開樹林－花蓮復興號36班，並提供北宜新台幣100元、北花200元優惠票價；1月28到30日及2月4日到6日加開8班東部幹線實名制自強號列車；另於連假離峰時段加開樹林－台東紅眼列車2班，並提供7折優惠。

台鐵局表示，這次春節疏運車票，預計29日凌晨0時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，30日凌晨0時起開放西部幹線一般對號列車訂票。

台鐵局表示，加開的8班東部幹線實名制自強號列車，12月31日凌晨0時起至乘車前3日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、12月1日前設籍花蓮縣或台東縣的現住人口，以及前述兩者的配偶及直系血親一親等民眾預訂，未訂完座位自乘車前2日凌晨0時起開放一般旅客訂票。

為加強疏運旅客，台鐵局表示，明年1月27日至2月7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

另外，台鐵局指出，花蓮及台東縣政府申請返鄉及返工專車共計開行14班，花蓮部分由花蓮縣政府另行宣布票務相關事宜；台東部分由台鐵局代售，開放訂票期程將配合台東縣政府另行公告。（編輯：唐聲揚）1101223