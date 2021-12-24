尋找台中台南幸運得主 台彩：仍有3個大樂透頭獎未領

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（中央社記者吳佳蓉台北24日電）尋找大獎得主，台彩公司表示，目前有3名大樂透頭獎得主遲遲未現身領獎，提醒9、10月曾在台南財神發公益彩券商行、錢來旺彩券行及台中鑫好運彩券行買彩券試手氣的民眾留意；若逾期未領，獎金將歸入公益盈餘。

台灣彩券公司今天透過新聞稿表示，今年10月15日大樂透於台南市安南區的財神發公益彩券商行和錢來旺彩券行各開出一注頭獎，每注幸運分得獎金新台幣0.82億元，頭獎的兌獎截止日只到2022年1月17日，但至今兩位中獎人皆尚未出面兌領。

台彩公司指出，今年10月26日台中市潭子區鑫好運彩券行開出的1億元頭獎，最後的領獎期限為明年1月26日，目前中獎人也尚未現身；如逾領獎期限，獎金將全數充公，歸入公益盈餘。

台彩公司也分享這3張頭獎彩券買法，台南市安南區財神發公益彩券商行開出的中獎彩券是以自選方式，搭配多期投注，購買金額共1000元；台南市安南區錢來旺彩券行賣出的中獎彩券也是自行選號，搭配多期投注，總購買金額2000元。

台中市潭子區鑫好運彩券行開出的1億元頭獎，則是電選一注50元即中獎。

台彩公司呼籲，今年9月、10月曾到過前述三家投注站買過彩券的民眾，快找找身邊的彩券，趕快把頭獎獎金帶回家。（編輯：潘羿菁）1101224