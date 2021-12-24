台大生校內同志遊行 籲正視「歧視日常」

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（中央社記者陳至中台北24日電）台灣大學學生社團今天發起校內小型同志遊行，在總圖書館前短講提到，近來演藝圈婚變新聞的討論中，仍可看到女性的家務勞動負擔與生育責任壓迫，呼籲社會正視「歧視日常」。

台大學生會性別工作坊、女研社、浪達社、男同性戀社等學生團體，今天在校內發起「校內小同遊」，晚間發出新聞稿，強調跨性別友善、重視數位性暴力、校園情慾等議題。

今年遊行以「彩碎假友善，歧視加零」為主題，台大學生會性別工作坊指出，從最近知名偶像的婚變新聞討論中，仍然可看到傳統性別觀念中，認為女性應理所當然從事家務勞動、負擔生育責任。另外，網路科技、數位性暴力、及校園內的「權勢性騷擾」仍時有所聞，希望藉由遊行，喚醒社會對「歧視日常」的意識，不要以為婚姻平權運動後就性別平等、天下太平。

過去台灣要變更性別，須遞交變性手術證明，但今年法院首度出現「免術換證」的判決案例。台大女研社呼籲社會尊重跨性別者的性別認同，並認為社會中許多反對的聲音，其實是擔心男性進入女性空間造成性暴力，真正的解方是更積極的打造各種性別都可以十分自在的安全空間。

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台大皮繩愉虐社、男同性戀社則是重視校園中的多元情慾與學生的性需求，呼籲公開討論如何提供學生安全舒適的性空間。

台大浪達社關注數位性暴力議題，他們提到，許多數位性暴力事件發生後，網友留言「求上車」，或是標記朋友一起評論，這些開玩笑的言論，傳達的是對受害者漠不關心的態度。「不論線上還是線下，影像跟文字背後代表的都是一個個活生生的人。」希望社會一同共築網路友善空間。（編輯：張芷瑄）1101224