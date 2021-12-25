台大討論校長遴選 學生代表多項提案被否決

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（中央社記者陳至中台北25日電）台灣大學今天召開校務會議討論校長遴選事宜，學生代表提出多項議案，包括開放候選人「自我推薦」等，未獲通過。台大學生會長張承宇會後坦言，「有點失望。」

台灣大學校長管中閔今年10月以年齡過大為由，宣布不續任校長，台大預計在民國111年2月底前成立遴選委員會，今天召開臨時校務會議，討論遴選辦法相關事宜。

在約5個小時的冗長會議中，多數提案都在表決中敗下陣來，維持行政會議原通過的版本，沒有做太大幅度修改。

少數通過的案子中，學生代表提案候選人名單須向全校公告，完整資料須送校務會議；校務會議在「推薦投票」時，擔任遴選委員或校長候選人的會議代表應迴避。這項提案在表決中，以小幅票數差距驚險過關。

台大學生會今天傍晚發出新聞稿指出，過去校務會議代表無法得知候選人的充分資訊，導致「推薦投票」淪為候選人間的「人氣比拚」。相信今天通過的修正案，可為未來校長遴選機制帶來更公開透明的結果。

不過，學生代表今天許多提案都未獲通過，例如提議開放外部人士能具名檢舉獨董等須利益迴避的事項；開放「自我推薦」為校長候選人等。張承宇會後接受媒體聯訪表示，「有點失望。」

張承宇指出，今天校務會議較可惜的是很多案子沒有經過充分討論，就直接表決，例如「自我推薦」為校長候選人，在政治大學、清華大學都有相關規定，甚至台灣科技大學最近一次校長遴選中，5名候選人有3名是自我推薦，台大卻仍堅持須他人推薦，彷彿台大校長是神聖不可侵犯。

另外，由於上一次校長遴選時出現「配票」傳言，學生代表提案比照政大的作法，規定遴選委員不得為候選人辦理任何有關遴選的活動，在新任校長第1任任期內，也不能擔任由校長指定的行政主管職務。

張承宇表示，會拋出上述提案，是希望聽到各方討論「遴選是什麼」，從延攬好人才的角度來看，遴選委員幫候選人做事合情合理；但實際執行上，又容易使人感覺在拉票，違反遴選委員獨立自主運作精神。

學生會新聞稿中也指出，許多提案雖由學生代表提出，但對修正方向沒有絕對的答案，而是希望透過討論，找出改善遴選機制的最佳解方。然而今天會議中，部分議案沒有充分討論就直接表決，反對方也沒有提出令人信服的理由。

學生會呼籲，校園的民主深化須仰賴匯集校園不同代表在校務會議上積極交流，凝聚各方共識，才能真正落實「大學自治」的真意。

校務會議會後，台大主任秘書王根樹接受媒體聯訪表示，今天辦法通過，會盡快送到教育部備查，後續就能讓校友會、各學院提名遴選委員候選名單，再經由校務會議投票，預計明年2月底前正式啟動校長遴選委員會。（編輯：戴光育）1101225