安心接種疫苗專案 移民署：已突破3萬人

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）逾期外來人口打疫苗專案自3日啟動，移民署今天表示，耶誕佳節雖受冷氣團影響而冷冽，但專案接種疫苗熱度持續，目前已突破3萬名逾期外來人口完成接種，為滯台總人數近4成。

移民署今天發布新聞稿表示，配合中央流行疫情指揮中心並和勞動部、衛福部及民間團體協力，自3日起推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗」專案，採取「不通報、不查處、不收費、不管制」等方式，協助逾期外來人口接種疫苗。

移民署指出，耶誕佳節雖迎來入冬後的最強大陸冷氣團，但冷卻不了逾期停（居）外來人口出面接種疫苗的熱度，目前安心接種疫苗專案已突破3萬名逾期外來人口完成接種，是將近滯台總人數的4成，且接種人數持續增加中。

此外，移民署也與疫情指揮中心和各縣市合作，在指定接種地點協助逾期外來人口確認身分，以及告知接種疫苗資訊。

移民署說，目前台北車站接種站從即日起至29日下午1時至晚間8時，有提供莫德納疫苗接種服務；另，新北市在板橋區MEGACITY百貨公司、台中市東協廣場等地點也提供疫苗接種服務，不限國籍、不分你我，呼籲逾期外來人口出面接種疫苗、守護健康。（編輯：張銘坤）1101226