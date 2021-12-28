國1甲線銜接市區路段需多討論 環評案再審

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（中央社記者張雄風台北28日電）環保署今天審查國1甲線環評案，環委認為本案生態調查仍需加強，另外在銜接市區的路段需要多加討論，會議決議補充修正再審，下次會議建議增加交通專家學者與會審查。

行政院環境保護署今天召開「國道1號甲線計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議延續會議。前次會議由於環保署直播故障，因此僅討論未做決議，但環評委員也請開發單位充實資料後，到今天才舉辦延續會議。

開發單位交通部高速公路局表示，由於桃園航空城作為政府持續推動計畫，將帶來就業及居住人口，本案自桃園市大園區竹圍漁港附近台61線起，行經蘆竹區，於龜山區銜接國道1號，續經中油桃園煉油廠東側，迄於桃園區台1線。

桃園在地居民於會中提出程序問題，認為本屆環評委員並沒有實際現勘，不符合會議程序；環保署說明，法定程序是由主管機關辦理現勘、公聽會，在完成後才能送環保署審查，在前一屆委員時期已完成，與委員是否換屆無關。

環保署強調，換屆委員環評現勘不是法定程序；環保署為了協助新一屆委員了解現場情況，有辦理內部現勘，由於非法定程序，因此沒有提供現勘資料；會議主席、環委李錫堤也證明的確有內部現勘。

然而發言民眾對此回覆並不滿意，仍持續以「找不到資料」、「不符程序」為由發言、不願離席；李錫堤一度不滿怒斥「請你離席」，場面僵持；後來因與會的環委認為應該讓會議繼續，才恢復進行。

環委認為，路段經過林口台地，最新的研究資料顯示這個地區有相當多穿山甲出沒的跡象，非常有指標性，應該加強環境影響減輕策略；另外，路線行經桃園中油煉油廠時有大幅度的轉彎，施工、營運應強化、落實安全策略。

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另外也有環委提出，能否改由現規畫路線南邊的台四線做為替代方案。高公局指出，在進行計畫時之前，交通部運研所有針對航空城的聯外道路研究，有評估台四線、桃17路段；但台四線是兩側道路建築密集、且交通量大；桃17因為桃市府在推捷運綠線，路廊已經被使用，因此大概沒有機會。

會議最後決議補充修正後再審，並要求開發單位補充生態調查資料及影響減輕措施；補充民調結果、具體說明有條件贊成的條件內容；由於銜接市區路段需更多討論，會議建議下次邀請交通專家者與會審查。（編輯：方沛清）1101228