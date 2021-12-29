政院將准農委會設寵物管理科 跟動保分立增人力

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動保團體29日聯袂召開「2021年第一屆全國動物保護會議」，農委會副主委黃金城（圖）表示，農委會已投入新台幣16億元在20縣市打造29座收容中心，預計行政院最慢下個月將同意設置寵物管理科。中央社記者楊淑閔攝 110年12月29日

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）農委會副主委黃金城今天表示，農委會已投入新台幣16億元在20縣市打造29座收容中心，預計行政院最慢下個月將同意設置寵物管理科，跟原動保科單獨分立，並推動各縣市執行時適當分別。

動保團體今天聯袂召開「2021年第一屆全國動物保護會議」，黃金城致詞時，做出以上表示。

黃金城指出，對於2021第一屆全國動保會議上所寫的這三句兩行「健康一體、福利一體 打造友善動物的社會」，非常有感，近幾年來，農委會從106年為動保問題投入16億元，在20縣市打造29座收容中心，未來2年內，全國幾乎所有縣市都會有非常的進步收容中心。

他並說，接下來，農委會最慢下個月將獲得行政院同意增設寵物管理科，因為原來在農委會下有關動保業務，在畜牧處下只有一個動物保護科，現在把動保跟寵物管理單獨列出，目的就是能有更多人力投入。

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他說明，寵物管理科將對寵物買賣、出生、終老整個過程做內容非常詳盡的管理，且除了農委會本身設寵物管理科，接下來要推動各縣市政府執行寵物管理、動保業務時，要做適當分別。

他重申，過去縣市政府因為人力關係，將動物防疫、動保、寵物一起執行，原因就是人力不足，希望未來有更多人力、經費推動相關工作，一起來讓台灣動保達到更高水準。（編輯：陳政偉）1101229

動保團體29日聯袂召開「2021年第一屆全國動物保護會議」，總統府副秘書長李俊俋（前右2）、國民黨主席朱立倫（前左3）、農委會副主委黃金城（前右1）、民眾黨立委蔡壁如（前左2）、時代力量立委陳椒華（前左1）等人與會。中央社記者張皓安攝 110年12月29日