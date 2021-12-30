新年目標 陳時中：全民守防疫、打疫苗愈多愈好

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北30日電）今天是今年最後一個工作日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，對於明年疫情不敢有任何預測，只能請全民一起做好防疫，疫苗施打愈多愈好，籲未接種者速打疫苗。

指揮中心統計，昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種11萬3697人次，疫苗涵蓋率第1劑79.91%、第2劑68.05%，第3劑基礎加強劑接種率0.01%、追加劑 0.55%。

陳時中表示，昨天疫苗接種狀況比前幾天略高，但仍呼籲尚未接種者儘速接種。

媒體在疫情記者會上問及新年度防疫目標，陳時中說，目前情況不敢做任何預測，只能請全民一起來做好防疫，疫苗施打愈多愈好。

台灣的數位新冠病毒健康證明日前開放下載，陳時中說，目前已有逾9.6萬人次申請，目前是針對出國者使用，並初步排除問題，未來則可能在國內特殊區域內使用，但並非廣泛使用。

媒體追問COVID-19口服抗病毒藥物採購洽談進度，陳時中說，輝瑞的口服藥物雖尚未正式簽約，但已談到差不多。

指揮中心發言人莊人祥則說明12至17歲青少年施打第2劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）的不良事件通報狀況，截至29日有32.9萬人接種，並有43件不良事件通報。

莊人祥說，43例不良事件通報包含皮膚起疹、發燒、頭痛、心悸、呼吸喘、胸悶、胸痛等，目前雖尚未被歸類為心肌炎通報，但下週也許會有新的通報。

若以第1劑BNT疫苗接種狀況，莊人祥說，目前被歸類為心肌炎、心包膜炎通報者，12至17歲有2人仍住院，18至29歲則有1人住院，其他屬於較輕症狀。

莊人祥表示，國際文獻顯示，年輕男性接種第2劑mRNA疫苗，出現心肌炎、心包膜炎的發生率較高。

莊人祥提醒，若民眾接種完第1劑或第2劑疫苗，若出現胸痛、胸悶、胸部不適、呼吸困難、心悸或者其他相關症狀，請立即就醫由醫師評估。

媒體另追問，明天就是跨年夜，是否有明確的防疫指引。陳時中說，防疫不離奇招，避免人潮擁擠處、注意咳嗽禮節，有症狀盡量不要參加活動，若要參加也要口罩戴好、勤洗手、不摸口眼鼻，防疫基本動作要確實。（編輯：管中維）1101230