COVID-19疫苗累計接種3497萬劑 2劑涵蓋率68.9%

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北31日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，根據指揮中心最新統計，昨天共接種20.2萬劑，累計接種3497萬劑，第1劑疫苗涵蓋率79.96%、第2劑68.9%。

中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天COVID-19疫苗共接種20萬2841劑，其中包括1468劑基礎加強劑、1萬6577劑追加劑，累計接種3497萬5846劑。

據統計，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑 79.96%、第2劑68.9%、基礎加強劑接種率0.02%、追加劑接種率0.63%。

在疫苗接種後不良事件方面，至12月29日，國內累計通報1萬5463件不良事件，其中7804件為非嚴重不良事件、7659件其他疑似嚴重不良事件；嚴重不良事件當中，有37件疑似嚴重過敏、1225件死亡、6397件其他嚴重事件。

指揮中心發言人莊人祥接受記者電話訪問時表示，截至12月8日，也觀察到40歲至49歲女性接種COVID-19疫苗後引起嚴重過敏反應通報數高於背景值，共通報9例個案，比原本每年發生率10萬人分之5.36來得高，但因COVID-19疫苗過敏反應原本就預期會比較高，且相較他國沒有比較高，因此建議持續監測即可。

據統計，加拿大AZ疫苗嚴重過敏通報率為每百萬劑8.9件、台灣為1.5件；莫德納（Moderna）疫苗通報率每百萬劑9.7件、台灣1.5件；BNT疫苗通報率每百萬劑12.2件、台灣0.3件，暫未觀察到須立即採取相關措施的安全疑慮。（編輯：管中維）1101231