國台辦稱供台BNT疫苗 指揮中心：向原廠代理購買

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中國大陸國台辦稱上海復星醫藥供應台灣1333萬劑BNT疫苗，指揮中心31日澄清，是由3大民間單位捐贈，向原廠代理商有償購買。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北31日電）中國大陸國台辦日前稱上海復星醫藥供應台灣1333萬劑BNT疫苗，指揮中心今天澄清，BNT疫苗是由3大民間單位捐贈，向原廠代理商香港復星實業公司有償購買。

國台辦發言人馬曉光29日在例行記者會中表示，大陸今年迄今向台灣通報疫情達324次、分享COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防治技術資料16次，同意台灣衛生專家參加世界衛生組織（WHO）技術性會議20餘次。

馬曉光也稱，中國大陸支持上海復星醫藥集團參與研發並獨家代理的BNT（復必泰）疫苗服務台灣民眾，並稱上海復星醫藥供應台灣復必泰疫苗，本年度運抵台灣共計達1333萬劑。

對此中央流行疫情指揮中心下午發布新聞稿，澄清國台辦對台灣防疫的錯誤發言內容。

指揮中心指出，鑒於兩岸往來頻繁，為掌握疫情狀況，台灣向來致力與中國大陸保持資訊交流，台灣自2019年12月31日至今年12月28日，與中國大陸透過正式管道就 COVID-19疫情往來資訊，包括陸方提供台灣疫情資訊286次，台灣則提供陸方包括個案中國大陸旅遊史等資訊共50次。

指揮中心表示，在雙方洽詢疫情訊息的次數方面，台灣共向陸方洽詢疫情訊息計85次，但陸方僅回覆21次；而陸方向台灣洽詢疫情訊息29次，台灣共回覆28次。

在其他方面，陸方另透過電話向台灣洽詢疫情資訊7次，台灣電話洽陸方聯絡疫情資訊8次；陸方提供台灣技術文件共計12次，強調相關數據都有文件紀錄可查數，國台辦提供數據有與事實不符之處。

為與國際分享、交換衛生、防疫經驗，台灣均積極爭取參與WHO相關會議，自2009年至2021年，共向WHO申請參加220場技術性會議，但僅77場獲邀出席。

在疫苗採購的部分，指揮中心指出，政府一直多方洽談COVID-19疫苗購買，在BNT疫苗取得上，為尊重原廠疫苗商業代理權劃分，是由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會3捐贈方委託裕利醫藥公司，向原廠代理商香港復星實業公司有償購買。

指揮中心指出，基於「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」3項原則共識，3個民間團體全部無償捐贈政府統籌運用，對於捐贈單位出錢、出力，無私付出，不應被扭曲抹殺。

指揮中心強調，疫情尚未止息，人民健康福祉為先，兩岸應互助合作，防疫優先，才能維護兩岸民眾健康。（編輯：方沛清）1101231