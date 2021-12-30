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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗1/300

第15批BNT疫苗約93.83萬劑 凌晨運抵桃機

2021/12/30 08:09（12/30 09:53 更新）
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第15批輝瑞BNT疫苗約93.83萬劑，30日清晨6時31分運抵桃園國際機場。圖為9日BNT疫苗抵台。（中央社檔案照片）
第15批輝瑞BNT疫苗約93.83萬劑，30日清晨6時31分運抵桃園國際機場。圖為9日BNT疫苗抵台。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉臻桃園機場30日電）第15批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗約93.83萬劑，今天清晨6時31分運抵桃園國際機場，待完成檢驗封緘作業後，將供指揮中心統籌運用。

這批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗由中華航空股份有限公司班機CI-62載送，昨天從德國法蘭克福機場起飛；桃機人員透露，這批疫苗約93.83萬劑，確切數量以中央流行疫情指揮中心公布為準。

班機停放後先進行消毒作業，再由地勤人員卸下放在貨艙的溫控櫃，由海關完成機邊驗放作業，隨後以拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，在警車護送下，載往指定冷儲物流中心存放，待後續檢驗封緘作業完成，再提供接種計畫所列實施對象接種。

由台灣積體電路製造股份有限公司、鴻海暨永齡基金會及中華民國佛教慈濟慈善事業基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，截至12月9日到貨14批共計1239.79萬劑，截至目前總計1333.62萬劑到貨。（編輯：李錫璋）1101230

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