雄女重聚活動 校友翻出40年老制服

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高雄女中「三十而遇 四十重聚」活動1日熱鬧登場，校友會邀請70、80級（民國70、80年畢業）的學姐們回娘家，共吸引457人到場回味當年。中央社記者曾以寧攝 111年1月1日

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）高雄女中今天舉辦畢業30年與40年的重聚活動，校友們重返學校以班呼展現團結與創意，還有校友穿上珍藏40年的老制服，與457名校友一起回味在校時光。

「各位同學，上課囉！」高雄市立高雄女子高級中學畢業30、40年校友的重聚活動「三十而遇 四十重聚」今天下午在學校操場司令台，以上課鐘聲宣告開始，校友會邀請70級、80級（民國70、80年畢業）的學姐們回娘家，吸引457人到場回味當年。

80級的活動總召許植菁透過新聞稿表示，這次的活動在校友會、雄女與工作小組的合作下，希望在歡樂與感動當中，將重聚的美好傳遞給所有人。

70級則由身在美國的陳雅芬以及在台灣的蕭美玲跨海合作擔任總、副召，雄女表示，2人在3個月內，聯繫上762名「戶口名簿外的家人」，邀她們一起返校重聚。

今天除了邀請校友返校，也舉辦班呼比賽。各班無不展現團結和創意，70級的305班還喊出「沒有班呼、沒有班呼、我們就是沒有班呼」展現創意。310班更聚集25名同學和當年老師，笑問評審「可不可以拿人數最多獎？」

70級314班回來的校友們則各個穿上雄女制服。她們說，有些人的制服是向學妹借的，也有人是新買回來、絞盡腦汁回想當年學號繡上，還有人借自己剛從雄女畢業不久的女兒制服來穿。

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70級315班的林彩紋則穿上收藏了40年的舊制服。她說，這是去年11月下旬整理家裡時意外翻出來的，如果重聚活動依原定時間在校慶在11月初舉辦就沒機會穿到，但活動因疫情延後，反而讓她能穿來見老同學「是天意」。

雄女表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考量，原定於110年校慶期間舉辦的重聚活動延至111年1月1日舉行。除熱鬧的班呼比賽，並有校友們接連帶來阿卡貝拉演唱等演出，感謝老師、同學在年輕歲月的陪伴，最後並在星光下以「快樂天堂」大合唱劃下重聚完美句點。（編輯：黃世雅）1110101

高雄市立高雄女子高級中學畢業30年與40年校友的重聚活動「三十而遇 四十重聚」1日下午在學校操場司令台前登場，其中70級的314班校友更是穿上雄女制服參加。中央社記者曾以寧攝 111年1月1日