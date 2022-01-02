探索夢號返基隆 157人採檢下午出爐全陰才能下船

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郵輪探索夢號2日近午返抵基隆港，包含隨船醫事人員和旅客共157人已先在船上採檢，郵輪靠港後檢體送醫院檢驗。基隆市衛生局指出，檢驗結果需全部都是陰性，所有旅客才可以下船。中央社記者王朝鈺攝 111年1月2日

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）郵輪探索夢號去年12月31日復航，今天近午返抵基隆港，包含隨船醫事人員及旅客共157人已先在船上採檢，郵輪靠港後檢體送醫院檢驗，預計下午3時出爐，需全數陰性才能下船。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，星夢郵輪旗下的探索夢號從去年5月起停航，去年12月31日復航，恢復台灣基隆母港航線營運，當天晚間9時從基隆港出發，展開基隆－花蓮－基隆3天2夜航程，帶領旅客迎接第1道曙光。

搭船旅客，除須打完2劑COVID-19疫苗滿14天，並提供48小時核酸檢測（PCR）證明；離船前，全部旅客須再進行PCR檢驗，確認陰性才可下船。

探索夢號今天上午11時返抵基隆港東岸碼頭，衛生福利部基隆醫院院長林慶豐等人穿著防護衣，將3大袋的檢體送至基隆醫院檢驗。

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基隆醫院接受媒體採訪時表示，衛生福利部所屬朴子醫院、台南醫院、苗栗醫院、屏東醫院及嘉義醫院這梯次共調派1名醫師與5名醫事人員隨船採檢，包含隨船醫事人員在內共採檢157人，預計下午3時結果出爐。

基隆市衛生局指出，檢驗結果需全部都是陰性，所有旅客才可以下船，如果出現陽性時，旅客仍要留在船上，衛生福利部疾病管制署也會先啟動疫調，依照疫調結果匡列密切接觸者隔離，病患則送醫治療。（編輯：戴光育）1110102