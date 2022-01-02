探索夢號郵輪157人採檢全陰性 旅客可下船返家

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郵輪探索夢號2日近午返抵基隆港，包含隨船醫事人員和旅客共157人已先在船上採檢，郵輪靠港後檢體送醫院檢驗結果全是陰性，所有旅客可下船。中央社記者王朝鈺攝 111年1月2日

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）郵輪探索夢號去年跨年夜復航，今天近午返抵基隆港，包含隨船醫事人員在內共157人已先在船上採檢，郵輪靠港後檢體送醫院分析，檢驗結果下午出爐全數陰性，旅客可依序下船。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，星夢郵輪旗下的探索夢號從去年5月起停航，去年12月31日起復航，恢復台灣基隆母港航線營運，當天晚間9時從基隆港出發，展開基隆－花蓮－基隆3天2夜航程，帶領旅客迎接第1道曙光。

搭船旅客，除須打完2劑COVID-19疫苗滿14天，並提供48小時核酸檢測（PCR）證明；離船前，全部旅客須再進行PCR檢驗，確認陰性才可下船。

衛生福利部基隆醫院下午3時發布新聞稿表示，航程中除隨隊船醫，在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及衛福部醫福會執行長王必勝指示下，由衛生福利部所屬26家醫院輪流派員支援，每航次有1名醫師及5名醫事人員隨行。

基隆醫院指出，探索夢號今天返抵基隆港後，船上共157人完成採檢，由衛生福利部基隆醫院院長林慶豐到場接收檢體，並送往基隆醫院分析。PCR檢測報告在基隆醫院醫事檢驗科全力支援及多名同仁加速趕件後出爐，157人皆為陰性，旅客可依序下船返家。（編輯：戴光育）1110102