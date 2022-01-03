砂石坑提琴手感動潘孟安 新南國小新校舍落成

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屏東縣高樹鄉新南國小3日舉辦「新建校舍暨半戶外球場」落成典禮，縣長潘孟安（後中拿籃球者）到場參與，他致詞時表示，「砂石坑的提琴手」故事讓他決定保留這個學校。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月3日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）屏東縣高樹鄉新南國小今天舉辦「新建校舍暨半戶外球場」落成典禮，縣長潘孟安表示，新南國小曾面臨併校，但校長帶領學生們成為「砂石坑的提琴手」，讓他決定保留這個學校。

新南國小創立於民國58年，位於高樹鄉新南村，學區為典型農村，村民向心力強，北棟教學行政大樓使用已超過47年，校舍結構有安全疑慮，縣府向教育部爭取補助「老舊校舍重建工程」經費新台幣4889萬餘元新建校舍，今天新校舍落成。

潘孟安在致詞時表示，一村里一學校的政策，因高齡化及少子化，不少學校整併，新南國小幾年前也面臨與田子國小整併，當時他面臨很大抉擇。

潘孟安說，直到看見媒體報導當時的校長陳淑蕙募集小提琴，帶著學生表演，讓新南國小成為「砂石坑的提琴手」，也因此找回不少學生，讓他很感動，家長們及村長等地方人士也努力爭取，他決定保留這個學校。

2018年爭取預算編列拆除校舍重建，潘孟安發現校門口大馬路就是砂石車必經之路，當時要求校門口要更改，讓學生上下學不必經過大馬路，潘孟安今天發現校門口還沒更改，他要求縣府相關單位及學校利用縣款盡快進行更改工程，不需再等預算核撥。

縣府教育處表示，這次共建置10間教室及2間社區共讀站，假日能貼近在地民眾使用，創造社區與師生共讀共學的優質環境。

教育處指出，為了讓學生及社區民眾有舒適的運動及活動空間，也在民進黨立委周春米協助下，向教育部體育署爭取890萬元經費新建半戶外球場，提供孩童更充足的戶外活動空間。（編輯：謝雅竹）1110103