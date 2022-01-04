台灣鹽博物館營運近17年老舊 10日起閉館整修

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位於台南市七股區的台灣鹽博物館自2005年開幕至今近17年，因部分設備老舊，將自1月10日起閉館整修。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月4日

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）位於台南市七股區的台灣鹽博物館自2005年開幕至今近17年，因部分設備老舊，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處規劃自1月10日起閉館整修，盼賦予新生命。

雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲管處）今天發布新聞稿指出，台灣鹽博物館是目前國內唯一有關鹽產業的主題博物館，1994年由台鹽公司規劃興建，2005年1月開幕，為保存珍貴文物及因應遊客需求，雲管處委託專業團隊辦理改造工程。

雲管處長徐振能表示，台灣鹽博物館當初是為保存台灣數百年的鹽業文化資產而成立，原由台南縣政府管理，2010年縣市合併升格後移交給雲管處，雲管處接手後繼續委外經營開放參觀，因開館至今已經過10餘年，館內設備老舊，有必要重新改造。

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徐振能表示，此次特別編列預算進行改造工程，針對鹽業文物典藏、展覽規劃、室內裝修、景觀營造等項目，由專業團隊重新規劃設計施工，將自10日起閉館整修，期待賦予博物館新的生命。

徐振能指出，台灣鹽博物館閉館整修期間，遊客可改前往七股遊客中心參觀並索取相關旅遊資訊，七股遊客中心建築本身就是熱門的拍照打卡點，不規則的戶外階梯造型是遊客的最愛，鄰近的七股鹽山也是熱門景點。（編輯：陳仁華）1110104