春節遊太平山 林管處提醒遊客避開上午車潮高峰期

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林務局羅東林區管理處5日表示，太平山國家森林遊樂區春節期間將啟動車輛動態總量管制，控管入園車輛在1000輛之內，建議遊客儘早入園，避開上午8時到中午12時高峰期。圖為遊樂區內鳩之澤溫泉區。（羅東林管處提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 111年1月5日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）林務局羅東林區管理處今天表示，春節期間太平山國家森林遊樂區啟動車輛動態總量管制，控管入園車輛在1000輛之內，建議遊客儘早入園，避開上午8時到中午12時高峰期。

太平山國家森林遊樂區管理中心經理林志雄向中央社記者表示，今年春節有9天連假，位於宜蘭縣內的太平山國家森林遊樂區依循往例，在除夕（1月31日）休園。

他說，大年初一（2月1日）遊樂區上午8時才會開園，大年初二到初六期間，每天凌晨4時開園，晚間8時關園。

此外，在春節期間，遊樂區將實施車輛動態總量管制措施，入園車輛上限為1000輛，之後採一出一進放行，建議民眾提早入園，避開上午8時到中午12時的車潮高峰期。

林志雄說，入冬後的太平山國家森林遊樂區，氣溫偏低，聯外道路常濕滑、起霧，請用路人小心駕駛，建議攜帶雨具及外套保暖。（編輯：張銘坤）1110105