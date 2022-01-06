內政部公布殯葬管理考評結果 6縣市獲優等

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（中央社記者陳俊華台北6日電）內政部今天公布110年殯葬管理業務績效評量結果，由台北市、桃園市、台中市、台南市、花蓮縣及金門縣等6縣市獲得「優等」；內政部長徐國勇說，希望地方政府彼此學習，提升殯葬服務質量。

內政部透過新聞稿表示，從100年開始，每2年辦1次全國直轄市、縣市政府殯葬管理業務績效評量，遴聘專家學者組成評核小組，將全國22個直轄市、縣市政府分為甲組（直轄市、市）及乙組（縣）進行書面及實地考評。

內政部說，這次獲得優等的縣市都有優異表現，例如台北市政府積極推動第二殯儀館改建工程，推廣樹葬、花葬及海葬的環保葬，從92年實施以來，累計達3萬7149人，執行成效為全國表率；桃園市政府致力規劃殯葬園區，推動公墓設置太陽能光電，改善環境景觀。

內政部指出，台中市政府近年致力於更新轄內殯儀館的治喪環境，及火化場爐具及空汙設備，提供線上租訂系統24小時申辦及查詢，為民服務作業大幅進步；台南市政府從101年設置殯葬事業管理基金以來，統計至109年底，投入改善殯葬設施相關經費已達新台幣8億6982萬餘元，值得其他縣市學習。

內政部說，花蓮縣政府以行政區域圖結合數據與死亡率推估，將全縣按北、中、南分區對應發展策略，積極改善轄內殯葬設施；金門縣政府因應治喪需求，在殯儀館增設靈堂，提供優質的治喪環境，並輔導業者建立產學合作，在推動殯葬專業人才及提升服務品質方面，極具創新特色。

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內政部指出，地方殯葬管理業務績效10年來，已有顯著提升，期望藉由評核提供地方政府評量建議作為業務精進參考，促進各地方首長、民意機關對殯葬管理業務的重視，提升國內殯葬設施服務品質，強化殯葬從業人員專業力，提供更優質與尊嚴的禮儀服務。

徐國勇也親自頒獎表揚，除肯定地方政府多年努力成果，也希望各地方政府彼此精進學習，持續提升殯葬軟硬體服務質量。（編輯：張均懋）1110106