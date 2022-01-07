傳資金赤字強制系所上繳捐款 東吳：財務良好

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（中央社記者許秩維台北7日電）媒體今天報導，東吳大學傳出資金赤字，更強制要求各系所上繳系友捐款。東吳大學校方澄清，學校財務狀況良好，也並未強制要求各系所上繳捐款。

周刊王報導，私立東吳大學近日傳出資金出現赤字，根據東吳大學109學年度決算總說明報告，該年度負債新台幣5億970萬1171元；去年10月21日，校方發文給各系所，稱校內資金虧損，要求各系所將系友捐款上繳學校，還大幅裁減助教人數，教育部發函要求東吳大學徹查。

教育部發布新聞稿表示，東吳大學截至去年11月底，現金及銀行存款餘額13億7652萬元，且無長期銀行借款，無立即性財務風險，教育部會持續追蹤、掌握財務狀況。

教育部說，東吳自民國85年起訂定「東吳大學捐款使用作業規定」，指定單位捐款應於2年內使用並核銷完畢，未於2年內使用完畢者，經專案簽請校長核准後，得延長使用；東吳調查超過2年未使用完的「指定單位捐款」剩餘款，且未提出繼續使用需求者，由各單位主管檢視剩餘款使用需求，且校方尊重各單位主管對剩餘款後續用途與使用額度規劃。

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東吳大學校方以文字說明告知中央社記者，東吳大學財務狀況一向良好，110年7月31日的負債總額5億元，僅占總資產62億元的8%；銀行存款等流動資產13.4億元，與流動負債4.7億元相比，流動比率達286%，財務結構相當健全。

至於媒體報導要求各系所將系友捐款上繳學校一事，東吳校方表示，已回函給教育部，說明校方並未強制要求各系所上繳捐款，陳情內容有誤；另外，東吳整體助教人數仍多於大多數的私立大學，僅採離職不補方式，不會以不續聘或資遣方式來減少員額。（編輯：管中維）1110107