台大2/19選出遴選委員 估10/7選出新校長

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（中央社記者陳至中台北8日電）台灣大學校長管中閔不爭取續任，台大將展開校長遴選，預計2月19日校內投票選出遴選委員，4月6日前遴委會第一次開會，預估在10月7日前選出新校長。

管中閔於民國110年10月以年齡過大為由，宣布不續任校長，校方因此展開校長遴選作業，今天校務會議上，校方報告相關日程，預計今年2月19日召開臨時校務會議進行投票選舉，選出遴委會21席中的18席（剩下3席是教育部遴派）。

上述18席遴選委員，包括校友代表及社會公正人士9席、教研人員代表7席、行政人員代表1席、學生代表1席，各有不同的推薦管道。校務會議今天也選出各單位的監票人員，確保2月19日投票公平、公正。

台大主任秘書王根樹表示，依照規定遴選委員會須在校長任期屆滿10個月前成立，屆滿3個月前完成遴選程序。校方推估相關日程，遴選會應在4月6日前召開第一次會議，5到7月間公開徵求人選，8、9月進行訪談和治校理念說明，9月下旬進行校務會議推薦投票，10月7日前由遴選會投票產生校長當選人。

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王根樹表示，上述是「模擬推估」的日程，確切日期要由成立後的遴選會決定。

另外，由於遴選委員規定「任一性別不得少於1/3」，今天校務會議上，人事室主任林忠孝花了一些時間說明委員遞補的方式，一名教師代表以行政院政務委員唐鳳為例，提醒要考慮出現「第3性」委員的狀況。校方則表示，先前曾討論許久，最後決定依照身分證上的性別判定，較無爭議。（編輯：張芷瑄）1110108