國內神經醫學權威李良雄辭世 陳時中到場悼念

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（中央社記者張茗喧台北8日電）北榮前院長、神經醫學權威醫師李良雄首創國內第一個神經醫學中心，SARS期間更率團隊齊心抗疫，在台行醫半世紀的他，去年12月因病過世，衛福部長陳時中今天出席告別式悼念。

台北榮民總醫院今天上午發布新聞稿指出，北榮前院長李良雄去年12月11日因病過世，享壽82歲，今天上午於台北第一殯儀館舉辦告別式，不僅衛福部部長陳時中、前副總統陳建仁都到場悼念，國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬也特別頒發一等榮光獎章，表彰李良雄對台灣醫界及北榮的貢獻。

北榮指出，李良雄出生1940年，為台北醫學院醫學系第1屆畢業，專長為腦瘤、腦動脈瘤手術、顱內動靜脈畸形手術。

醫術精湛的李良雄曾自豪地表示：「我開的刀都沒有死亡的案例」，這是他行醫近半個世紀的個人里程碑，也是台灣醫界神經外科之光，一輩子堅信「誠信待人」、「嚴以律己、寬以待人」以及「廣徵善言、擇善堅持」。

北榮指出，李良雄擔任北榮總院長期間用人不分黨派、不分出身、唯才是用，獲得所有榮總人的信賴和愛戴；抗SARS期間，李良雄以院長「一週一封信」的方式，鼓勵同仁堅守崗位、共同面對挑戰，帶領醫療團隊成功締造院內零感染、無封院的紀錄，穩定疫情。

不只如此，李良雄也曾首創國內第一個神經醫學中心並設立神經外科加護病房，建立「醫師向病人及家屬術前說明模式」及「醫護協調會」，以解決醫病、醫護溝通不良的問題。

後來，李良雄更成立國內首個「高齡醫學中心」，提供高齡長者全方位的照護結合生活社區輔助，使北榮成為國內高齡醫學研究重鎮，另建立醫學科技大樓推展醫學研究。（編輯：張芷瑄）1110108