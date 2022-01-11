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空軍：F-16V大角度快速墜海 未見飛官跳傘、無線電未呼救
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中原大學打造防疫自走車 降低防疫旅館風險

2022/1/11 14:54（1/11 15:21 更新）
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中原大學學生開發「防疫自走車HAI Robot」，運用AloT技術降低防疫旅館風險，獲第16屆盛群盃「創意產品設計組」金牌及「無線創意應用獎」。（中原大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月11日
中原大學學生開發「防疫自走車HAI Robot」，運用AloT技術降低防疫旅館風險，獲第16屆盛群盃「創意產品設計組」金牌及「無線創意應用獎」。（中原大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月11日
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（中央社記者郭宣彣桃園11日電）中原大學今天發布新聞稿表示，學生開發一款「防疫自走車HAI Robot」，運用AloT技術，降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫旅館風險。

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中原大學說，電機工程學系學生開發HAI Robot，與商業設計學系產品設計組學生合作，設計可愛療癒外型，獲第16屆盛群盃「創意產品設計組」金牌及「無線創意應用獎」。

指導教師廖裕評表示，HAI Robot可藉循跡功能，自行移動到居家隔離者房間，再經遙控就位，近距離量測隔離者體溫，用鏡頭觀察隔離者，並透過學生自行開發APP監控，也可跟隔離者語音互動，是防疫旅館管理優化解決方案。（編輯：李明宗）1110111

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