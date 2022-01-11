屏東智慧農業學校啟用 唐鳳：符開放政府核心精神

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屏東智慧農業學校是青年署首先開張的區域性新據點，11日啟用，屏東縣長潘孟安（中）邀請政務委員唐鳳（右）與在地青年一起製作原住民料理。中央社記者李卉婷攝 111年1月11日

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東縣政府利用停辦國小閒置空間，綜整地方意見歷經1年改建，成立屏東智慧農業學校，今天啟用。政務委員唐鳳表示，聆聽在地意見再實際規劃，符合開放政府行動方案核心精神。

唐鳳接受媒體聯訪指出，屏東智慧農業學校是青年署首先開張的區域性新據點，分享自己在台北社會創新實驗中心的經驗，改建前先聆聽在地長輩、青年提出對於空間的需求，綜整之後實際規劃，這就是開放政府國家行動方案裡面推動的核心精神。

屏東縣長潘孟安在媒體訪問中表示，屏東是農業大縣，面對未來高齡化的農村人口，運用科技化設施，減少人力支出，讓產能增加，農業的轉型非常重要。利用原校舍空間，媒合16個青年團隊，可在此基地創業。

屏東智慧農業學校的前身為高樹鄉南華國小，在109年5月因學生不足決議停辦，縣府為延續居民對學校的生命記憶，也讓空間更貼近當地居民、青年的使用需求，邀集當地青年、民意代表及社區組織等經過在地的集思廣益，共同決定要以智慧農業、青年交流、青創空間為發展主力，培植在地青年力。

潘孟安指出，屏東智慧農業學校具有農業科技、學習空間、創業基地、休憩空間、旅遊借問站等5大功能。戶外景觀以大武山印象和高樹特產「鳳梨」發想，轉化為空間意象，更巧妙置入農用噴灑系統，成為社區居民日常公園、農業創新基地的實驗場。

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室內空間則以青年創業、青年交流為主軸並延續學校教育的使命，規劃青創育成空間、攝影直播間等，吸引青年回流。

為加強智慧農業無人機在農務工作上的應用與發展，農業學校已經民航局初步會勘術科場地合格，未來預備設置無人機2C級（150公斤以下）學科、術科考照場地，也委託專業團隊辦理相關訓練與研習，以因應智慧農業無人機未來在農務運用需求。（編輯：謝雅竹）1110111