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疫情
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疫情11/300

案17721新竹縣足跡完成清消 匡列68人採檢

2022/1/14 12:01（1/14 12:30 更新）
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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹縣政府今天表示，中央昨天公布確診的桃園市案17721，曾前往竹北珈豐露麵包店用餐約1小時未配戴口罩，餐廳今天起停業至17日，全面清消。目前共匡列68人採檢送驗中。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，桃園市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例17721，5日上午8時25分曾到湖口鄉新湖地政事務所，全程有戴口罩停留約5分鐘；同日，個案在8時33分至湖口鄉路易莎咖啡（湖口站前門市），外帶飲料全程有戴口罩停留約10分鐘，今天停業並進行清潔消毒。

縣府表示，個案在9日下午3時55分到珈豐露麵包店，用餐停留約1小時，用餐時沒有戴口罩，餐廳即日起至1月17日停業4天進行清消。

新竹縣政府說，環保局昨天下午獲報立即前往案17721的足跡，進行周邊環境消毒作業，目前匡列3處共68人，自我健康監測55人、居家隔離9人、自主健康管理4人，均採檢PCR送驗中。（編輯：方沛清）1110114

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