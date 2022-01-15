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西堤疫情影響 桃園東安國中再停課1天

2022/1/15 22:56
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（中央社記者葉臻桃園15日電）桃園市教育局今天晚間表示，因西堤餐廳染疫案相關採檢尚未出爐，東安國中明天將再停課1天；桃園市楊梅幼兒園楊梅分班一名職員曾在9日晚間至西堤用餐，楊梅分班明天預防性停課1天。

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，都與桃園市西堤餐廳（西堤牛排中壢中山店）染疫案有關；起因是桃園機場染疫案相關居服員，至聯邦銀行健行分行洽公後傳染給行員，行員在西堤餐廳尾牙後引發群聚。

桃園市長鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，今天確診的其中一名西堤顧客，有家人就讀東安國中，東安國中今天進行預防性停課1天；另已通知1月7日以後在這間西堤餐廳用餐的顧客採檢。

桃園市政府教育局今天晚間證實，該名就讀東安國中的學生，因採檢結果尚未出爐，東安國中明天將持續預防性停課1天。

教育局也說，桃園市楊梅幼兒園楊梅分班一名職員曾在9日晚間至西堤用餐，明天該分班將預防性停課1天，同時已請環保局明天至園所協助消毒，等待後續採檢結果。（編輯：張銘坤）1110115

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