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春節連假南迴公路易塞路段 儀控管制慢進快出

2022/1/17 12:36
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（中央社記者李先鳳台東縣17日電）因應春節連續假期龐大交通量，公路總局三工處實施交通疏運計畫，其中南迴公路於瓶頸路段訂定門檻值示警，以號誌儀控管制車流，採「儲車水庫」和「慢進快出」策略。

公路總局第三區養護工程處今天召開「111年台東地區春節疏運」記者會，自1月29日至2月6日共9天實施春節連續假期交通疏運計畫。

預估1月28、29日為返鄉高峰、2月1至4日為旅遊高峰、2月5及6日為收假高峰，因此各省道通往風景區易壅塞路段，已規劃完成相關交通疏導、管制措施，包括替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。

台東往年易壅塞的風景區，如金崙、多良火車站、初鹿牧場、金城武樹附近、小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等均列為重點地區。

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第三區養護工程處指出，針對台9線南迴公路重要節點訂定門檻值示警（225車輛/15分鐘），於瓶頸路段上下游路口號誌儀控管制，車流採「儲車水庫」和「慢進快出」策略。

三工處呼籲民眾，春節期間儘可能避開交通尖峰；假期前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形；上路前先了解各項交通疏導措施及道路交通狀況，妥善規劃行程；留意收聽路況報導，且勿任意違規停車，並遵守各執勤員警的指揮疏導；另請民眾多多使用大眾運輸工具。（編輯：陳仁華）1110117

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