進口漲國產大豆拚增產 5年內食用占1成保食安

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）「台灣大豆產業策略聯盟」今天成立，農委會主委陳吉仲說，疫情下進口大豆漲價又傳出斷貨，是國產大豆崛起好時機，拚5年內擴大栽種面積至1萬公頃、占1成食用大豆市場。

「台灣大豆產業策略聯盟成立大會」今天在台北圓山大飯店舉行，現場包含7家農會、20家合作社、20家產銷班、8家公司行號，宣布組成「台灣大豆產業策略聯盟」，聯盟執行秘書馬聿安、農委會主委陳吉仲、農委會農糧署長胡忠一會同成員宣布生產目標。

胡忠一表示，全國大豆年需求量258萬公噸，國產大豆民國110年種植面積成長至3303公頃、產量約4820公噸，但不到食用市場的2%，約占0.19%；在水稻自給率已逾100%下，改成栽種大豆不僅比栽種水稻大幅節水，還能減少用肥、提升地力、提高國家整體糧食自給率。

陳吉仲說，大豆一年進口約258萬公噸，是作飼料用，擴展國產大豆規模的目標不在這裡，而是鎖定國內約23萬到25萬公噸食用部分，當國內栽種大豆增至1萬公頃以上，產量約可占民眾食用量的1/10，對消費者食安也更有保障。

陳吉仲表示，已與聯盟討論出8大配套措施，將一一執行，且未來要落實淨零排放，進口大豆進來要推碳足跡，不會競爭得過國產大豆，所以要在此時擴大國產大豆栽種。

陳吉仲說，其中鼓勵農民栽種的獎勵方面占3項，第一，在大區輪作內種植大豆，節水獎勵、綠色環境給付每公頃共新台幣8.7萬到9萬元不等，在大區輪作以外種植大豆則是6萬元；第二，若申請執行產銷履歷每公頃再多補助1.5萬元，若是有機多補助3萬元；第三，大豆專區還會加碼補助。

陳吉仲表示，還有要讓國產大豆生產儘速自動化，跟種水稻一樣輕鬆；與此相關冷鏈設備、自動化、機械化，農委會補助一半；聯盟推廣國產大豆的行銷費用農委會支出。

另外2項配套措施則是，農委會各區農改場將協助改良大豆品種、提升產量；聯盟要打通、掌握新通路，例如國內茹素人口多，要讓素食加工食品確保使用國產大豆。

陳吉仲強調，聯盟會將國產大豆品質管控在進口大豆的水準之上，再賣給中、下游通路，可提高農民收益，呼籲農民投入。

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台灣大豆產業策略聯盟總召蔡財興強調，當產業已經擴展，就需要有組織的進行垂直整合、橫向聯繫，並要由好的社團執行，不要有訂單、卻沒豆子可賣。

馬聿安告訴中央社記者，進口基改大豆大通路進貨價在疫情前每公斤10元左右，現在已20元；民眾常吃的進口非基改大豆在疫情前每公斤18、19元，去年底每公斤25元，不僅漲價，過去一個月還斷貨。至於國產大豆則沒有波動，價格還往下修，每公斤約50元，供應穩定外，未來碳足跡議題具優勢，擴增台灣大豆生產時機來了。（編輯：張雅淨）1110117