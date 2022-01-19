台大邀校友返校學習 開放隨班附讀、免費線上課程

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（中央社記者許秩維台北19日電）台大推出NTU AR校友返校學習專案，今年1月中旬提供「校友學習帳戶」，校友可在「課程許願池」許下希望修讀的課程，也可選擇隨班附讀或修讀免費線上課程。

台灣大學今天發布新聞稿指出，學校積極推動符合學習者需求的「未來大學」計畫，第3波計畫為進修推廣學院的NTU AR校友返校學習專案，A代表「校友」（Alumni），R則是「返校及充電」（Return and Recharge）。

台大進修推廣學院自今年1月15日起推出「校友學習帳戶」，提供校友「課程許願池」、「隨班附讀」與「免費線上課程」共3個學習專區，提供終身學習的途徑，期望藉由校友、在校生、學校的鏈結，活絡校友學習網絡並縮短產學落差。

台大校長管中閔表示，未來的學習是一個持續的過程，「未來大學」也應該在這個過程中扮演積極角色，「NTU AR專案」將有助於強化校友持續學習的動機，提供廣泛學習機會。

台大進修推廣學院去年針對校友進行課程需求調查，根據2273份問卷資料顯示，97%校友願意重返台大進修，主因是認為進修對提升工作專業有幫助（89.8%）、對課程主題有興趣（74.3%）；校友有興趣的課程以財務金融類（73.9%）及一般管理類（58.3%）居多，且以單門課程短期班（72.1%）為主。

台大校方指出，「校友學習帳戶」專案推出的「課程許願池」，提供多元課程選單，校友可許下希望修讀的課程願望，台大將從中擇選開辦；校方現已針對財報分析、績效管理、資料視覺化、大數據與商業分析等較受歡迎的課程優先開辦。

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另外，台大也精選數十門學分課程開放「隨班附讀」，審查通過並完成註冊者，2月下旬就可開始上課，且台大校友可享第1門課程完全免費及第2門（含）以上半價的特別優惠。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，線上學習成為重要學習趨勢，台大將於2月15日起陸續推出各單位的精選線上課程，台大校友只要註冊成為進修推廣學院會員並完成校友身分驗證，即可修讀「免費線上課程」，校友學習帳戶也將記錄校友修讀進修學院的各項課程並提供查詢。（編輯：陳仁華）1110119