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新竹市國軍醫院社區篩檢站啟動 採檢408人全陰性

2022/1/20 13:08（1/20 13:31 更新）
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新竹市長林智堅（前）20日表示，19日公布案18082所匡列接觸者，截至中午，目前PCR採檢皆為陰性；另外，市府啟動「國軍醫院社區篩檢站」上午已採檢408人，全數陰性。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月20日
新竹市長林智堅（前）20日表示，19日公布案18082所匡列接觸者，截至中午，目前PCR採檢皆為陰性；另外，市府啟動「國軍醫院社區篩檢站」上午已採檢408人，全數陰性。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年1月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹市20日電）新竹市今天啟動「國軍醫院社區篩檢站」，可赴站隨到隨採、免預約，上午已採檢408人全數陰性；市長林智堅說，昨天公布確診個案18082匡列接觸者，目前PCR採檢皆為陰性。

林智堅今天於新竹市政府新聞稿中指出，昨天公布案18082所匡列接觸者，截至中午，目前PCR採檢皆為陰性；另外，市府啟動「國軍醫院社區篩檢站」上午已採檢408人，全數陰性。

林智堅表示，因應疫情，國小、國高中寒假課輔、社團活動應改以線上教學，各校戶外教學、畢業旅行及隔宿露營等活動也應延期辦理或取消。

衛生局說明，案18063所就讀三民國小全校師生採檢結果出爐，2225人PCR採檢皆為陰性；昨天公布案18082所匡列接觸者目前PCR採檢也皆為陰性。

林智堅昨天表示，新竹市新增1名確診者案18082，因與案18060在11日同桌用餐遭匡列採檢確診，經疫調確認9日也曾去過IKEA桃園店，與桃園日前公布的確診者足跡重疊。（編輯：方沛清）1110120

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