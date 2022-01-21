新北市府1員工快篩陽PCR結果22日出爐 20餘同事快篩陰

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新北市府某單位21日有2名員工發燒休假，其中1人銷假完回辦公室時，被要求COVID-19快篩檢測為陽性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市府某單位今天有2名員工發燒休假，其中1人銷假完回辦公室時，被要求COVID-19快篩檢測為陽性。兩人都前往醫院核酸檢測，結果22日出爐。辦公室有20多人快篩都陰性。

新北市府某局副局長今天傍晚接受中央社記者電訪表示，該局某單位有2名員工因為發燒，當事人懷疑是打完COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3劑疫苗的副作用，因此請假在家休息。

單位發言人說，其中1名同事今天下午銷假上班，在主管建議下快篩，結果呈現陽性；該名員工隨即前往醫院進行核酸檢測PCR，並回家休息，結果預計明天（22日）才會出爐。

發言人說，另1名住在桃園的員工，仍在家中休息，也已經前往醫院篩檢PCR。在結果尚未出爐前，為避免人員移動，已請2名同事暫時在家休息，22日雖然為補上班日，也不需到市府上班。

發言人表示，該局2名同事為同一單位員工，負責業務都是同一區塊的相同性質，其座位相鄰的20多名同事已先快篩，目前全部都是陰性。辦公室也已在今天下午展開清潔消毒，防疫作為依照流行疫情指揮中心規定實施。（編輯：張銘坤）1110121