更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
2022春節天氣交通
新聞專題
2022春節天氣交通2/7

吳德榮：強冷空氣南下 小年夜至除夕低溫探10度

2022/1/24 08:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北24日電）中央氣象局今天針對西半部及馬祖發布發布濃霧特報。氣象專家吳德榮表示，預估小年夜強冷空氣南下，小年夜晚間至除夕清晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探攝氏10度。

氣象局發布濃霧特報，西半部及馬祖地區易有局部低雲或霧影響能見度，台中、嘉義及台南清晨已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天微弱東北風影響，西半部易有霧，中部以北有局部小雨，東半部有局部短暫雨；冷空氣很弱，中部以北略轉涼，南部白天舒適早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，26、27日天氣好轉，氣溫逐日漸升，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼，東半部有局部短暫雨。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，28日南海低壓的水氣輸入，降雨範圍由南向北逐漸擴大；29日鋒面挾南海低壓的水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降。

吳德榮說，30日（小年夜）強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷，北部及東半部仍有局部雨，30日晚至31日（除夕）清晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。

吳德榮表示，除夕、初一（31日、2月1日）乾空氣南下，各地晴朗穩定，除夕白天有陽光不覺冷，初一白天續回暖，但夜間有強輻射冷卻加成，初一清晨將創此波冷空氣的平地最低氣溫；初二（2月2日）下一波鋒面影響，天氣再轉變。

然而，吳德榮也說，美國模式模擬，28、29日南海的水氣大多通過巴士海峽，之後的模擬，冷空氣的強度較弱及下一波鋒面抵達時間較早，與歐洲模式有顯著差異，顯示模式因理論限制有不確定性，應繼續觀察。（編輯：管中維）1110124

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀