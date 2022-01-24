吳德榮：強冷空氣南下 小年夜至除夕低溫探10度

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（中央社記者張雄風台北24日電）中央氣象局今天針對西半部及馬祖發布發布濃霧特報。氣象專家吳德榮表示，預估小年夜強冷空氣南下，小年夜晚間至除夕清晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探攝氏10度。

氣象局發布濃霧特報，西半部及馬祖地區易有局部低雲或霧影響能見度，台中、嘉義及台南清晨已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天微弱東北風影響，西半部易有霧，中部以北有局部小雨，東半部有局部短暫雨；冷空氣很弱，中部以北略轉涼，南部白天舒適早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，26、27日天氣好轉，氣溫逐日漸升，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼，東半部有局部短暫雨。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，28日南海低壓的水氣輸入，降雨範圍由南向北逐漸擴大；29日鋒面挾南海低壓的水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降。

吳德榮說，30日（小年夜）強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷，北部及東半部仍有局部雨，30日晚至31日（除夕）清晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。

吳德榮表示，除夕、初一（31日、2月1日）乾空氣南下，各地晴朗穩定，除夕白天有陽光不覺冷，初一白天續回暖，但夜間有強輻射冷卻加成，初一清晨將創此波冷空氣的平地最低氣溫；初二（2月2日）下一波鋒面影響，天氣再轉變。

然而，吳德榮也說，美國模式模擬，28、29日南海的水氣大多通過巴士海峽，之後的模擬，冷空氣的強度較弱及下一波鋒面抵達時間較早，與歐洲模式有顯著差異，顯示模式因理論限制有不確定性，應繼續觀察。（編輯：管中維）1110124