迎戰極端氣候 水利署：水庫改採高水位操作策略

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（中央社記者曾智怡台北23日電）氣候變遷步步逼近，百年大旱讓水資源問題浮上檯面，不僅經濟部水利署水庫控制改採「高水位操作」模式，「看天吃飯」的人工增雨計畫也成常態，一線水利人員戰戰兢兢，一刻不得鬆懈。

極端氣候肆虐，凸顯水資源越趨稀缺，水庫操作人員需要跟著調整操作邏輯，改採「高水位操作」方式，操作頻率和壓力成正比。

水利署副署長王藝峰解釋，台灣5至9月是豐水期，過去為讓水庫發揮防洪功能，水庫不能蓄滿，須預留防洪空間，由水庫人員操作控制，讓水庫維持在固定水位歸線；但若夏天沒有颱風、豪雨，預留的空間變相等於水資源的浪費。

因此，水利署自109年改變水庫操作策略，拉高夏季水位歸線，透過和氣象局密切合作，交換颱風路徑、降雨預報資訊，等到颱風真的接近再放水，因此稱作「高水位操作」，兼顧防洪與水資源概念，也讓去年百年大旱時，桃園水情燈號得以維持在橙燈，「否則以前一定是第一個亮紅燈的」。

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另一方面，水利署委託台大團隊進行天氣預測，若條件適合，就會請各水庫單位發動人工增雨作業、施放增雨焰劑；水利署說明，假設預測半夜3時會有一波鋒面，水庫人員就要stand by，但預測畢竟只是預測，「有時守了一整夜什麼都沒有」。

曾負責石門水庫人工增雨業務的水利署官員不諱言，為了堅守崗位，常常鬧家庭革命，尤其當時孩子1歲不到，僅由小倆口照顧，因此總會盡量在出門前把飯煮好，冰箱上中下格通通填滿，減輕老婆負擔，箇中辛酸不言而喻。（編輯：潘羿菁）1110123