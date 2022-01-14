春節用水估較平日多83萬噸 台水籲提前大掃除

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（中央社記者曾智怡台北14日電）農曆春節將至，台水今天表示，春節期間每天尖峰用水預估達986萬噸，較平日增加83萬噸，呼籲民眾提前大掃除，錯開尖峰用水時段；台水也會落實最佳水源調度，穩定自來水供應。

台水公司今天發布新聞稿表示，預估今年農曆春節期間（1月29日至2月6日），每天尖峰用水將高達986萬噸，較平日的903萬噸增加83萬噸。台水呼籲民眾，提前推動春節居家環境大掃除，錯開尖峰時段，減輕大量集中同一時段用水，避免水量不足造成用水不便。

台水表示，為確保今年春節期間供水穩定，避免用水量急遽變化，造成局部地區衍生供水水壓不穩，已就各轄區特性研提「春節供水因應計畫」，並推演春節期間各地區供水情勢，進行最佳水源調度，以提供穩定可靠的自來水供用戶使用。

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除作好相關整備工作外，台水強調，鑑於去年「百年大旱」經驗，仍呼籲民眾「省今日用水，解明日缺水」，愛惜有限水資源。

台水說，春節期間對於水費、水質、水表、工務、停復水等疑慮，或要通報修漏水及查詢各項用水業務，均可撥打1910，照常服務；統一、全家、OK、萊爾富等超商也提供水費繳納管道；若有緊急事故或宣導事項，台水將透過媒體及官網公告。（編輯：楊蘭軒）1110114