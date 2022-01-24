無薪假1.3萬人 新增1756人逾半是旅行社

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（中央社記者張雄風台北24日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施家數2132家、人數1萬3003人。這期人數較上期增加1756人，因邊境管制影響，其中旅行社接續實施就占1003人。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2132家，實施人數1萬3003人；較1月17日公布實施家數計1981家、人數1萬1247人相比，這次家數增加151家，人數增加1756人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，雖然這期人數上升，但仍然都是受到邊境管制的產業接續通報為主，包含支援服務業（旅行社）1003人，運輸及倉儲業中則有一家機場服務地勤約200多人。

另外在製造業新增100多人，主因是金屬機電工業中有一家事業單位，以汽機車零件製造為主，遭客戶砍單，比較屬於個別經營狀況，就製造業整體而言並沒有太大變化。

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至於農曆年後的預估，王金蓉認為，減班休息主要還是受國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而定，若疫情加峻可能會影響內需產業，如批發零售、住宿餐飲業等；但若疫情控制得當，民眾出遊、消費的意願高，基本上事業單位就比較不會受影響，國內疫情狀況仍需要觀察。

根據資料，這期實施家數最多的是支援服務業1267家、批發及零售業272家、住宿及餐飲業141家；人數以支援服務業8550人最多，其次是批發零售業946人、運輸及倉儲業891人。（編輯：管中維）1110124