移工控伊莎貝爾不當對待 勞動部：若屬實將開罰

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台灣國際勞工協會24日上午到勞動部前舉辦「伊莎貝爾，守法吧！」記者會，控訴伊莎貝爾公司對移工不當對待，指出公司要求在旺季時不停加班，甚至每月超過200小時。 中央社記者張雄風攝 111年1月24日

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（中央社記者張雄風台北24日電）移工團體今天出面指控食品業者伊莎貝爾不當對待，包含超時加班等指控。勞動部表示，將函請台中市政府盡速查復，若確認違法除罰鍰外，並將廢止聘僱許可、同意移工轉換雇主。

台灣國際勞工協會到勞動部前舉辦「伊莎貝爾，守法吧！」記者會，控訴伊莎貝爾公司對移工不當對待；針對勞方提出的6項訴求，經協調卻僅回應1.5項，對於加班費未依法給付、移工依法解約要求公司給付資遣費等皆不願處理。

協會並與身在台中的移工以視訊連線方式表達訴求，越南籍移工指出，公司要求在旺季時不停加班，甚至每月超過200小時，卻採指紋與打卡機兩種不同的工時記錄方式。

移工提到，在淡季時會用各種名義要求休假扣薪；或是在假日時輪班卻不給薪；另外公司也提出在3年合約到期前半年，若移工仍想要續約，必須先解約返國後再來台灣，回國期間還繼續被扣膳宿費或防疫相關費用；薪資單也沒有越南語，無法辨識薪資項目。

協會強調，移工不想再繼續被強迫加班、輪班，也不要被亂扣假、扣薪，但因為就業服務法規定，移工不得自由轉換雇主，加上官方處理時間通常長達半年，移工可能面臨沒有收入、又無法工作的情境，因此要求勞動部盡速核准移工轉換雇主。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿回應，針對雙方勞資爭議，經洽台中市政府暸解，基於尊重移工團體意願已召開協調會議，盡力協調中。

勞動部表示，針對訴請同意轉換雇主部分，勞動部將函請台中市政府盡速查復，如雇主確有違法情事，除處以罰鍰處分外，將廢止雇主招募及聘僱許可，並同意移工轉換雇主，以保障移工權益。

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對於伊莎貝爾公司與移工勞資爭議案，台中市勞工局表示，市府分別於110年11月3日、12月15日及111年1月12日邀集勞資雙方召開協調會，因勞資雙方各持己見，協調會未達成共識，市府將協助再盡力協調勞資雙方，期能和諧處理雙方爭議。

勞工局進一步指出，至於伊莎貝爾公司未依法給付加班費涉有違反勞動基準法方面，勞工局依法檢查，並於去年11月處分在案，另針對移工今天陳情伊莎貝爾公司違反勞動法令希望轉換雇主，市府將就相關內容回復勞動部，以利勞動部後續處理。（編輯：管中維）1110124