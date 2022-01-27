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往返綠島天王星客輪 引擎高溫冒煙不影響航安

2022/1/27 14:54（1/27 15:21 更新）
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（中央社記者盧太城台東縣27日電）往返台東綠島的天王星客輪，今天上午抵達綠島南寮漁港時一邊引擎冒黑煙。考量安全，返回台東富岡港時僅用單引擎航行。船公司表示，引擎鋼砲井破損，不影響安全。

綠島民眾告訴中央社記者，今天上午從台東富岡港出發的天王星號抵達綠島南寮漁港後，船尾排氣噴嘴不明原因竄出濃煙，船公司考量安全，返回台東富岡港時僅用單引擎，比預定時間還晚進港。

從綠島搭乘這艘船到台東富岡港的台東縣議員李數奼本身也有經營客輪，她告訴中央社記者，船隻某部分有毛病，但因為天氣好，只用單引擎航行影響不大，只是速度會慢一點，「如沒把握船長也不會開船」。

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船長接受中央社記者訪問時表示，引擎冒出濃煙，主要是引擎鋼砲井破損，導致溫度升高後冒煙，但沒有冒出火焰或火光情形，輪機長立即降車降溫排除，因客輪有2具引擎及排氣噴嘴，為避免持續高溫，返回富岡漁港時，採取單車發動，不影響航行。

海巡署東部分署第13岸巡隊表示，冒煙原因初步了解疑似機械故障所致，船公司第一時間排除故障，至於旅客部分未受影響，相關故障原因還需進一步了解。（編輯：黃世雅）1110127

往返台東綠島的天王星客輪27日上午抵達綠島南寮漁港後，船尾排氣噴嘴不明原因竄出濃煙，船公司考量安全，返回台東富岡港時僅用單引擎（左）航行。中央社記者盧太城台東攝 111年1月27日
往返台東綠島的天王星客輪27日上午抵達綠島南寮漁港後，船尾排氣噴嘴不明原因竄出濃煙，船公司考量安全，返回台東富岡港時僅用單引擎（左）航行。中央社記者盧太城台東攝 111年1月27日
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