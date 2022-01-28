疫情未歇北市至少再添4人確診 陳時中將說明

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（中央社記者江慧珺台北28日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情未歇，北市房仲群聚至少增4例，亞東醫院增1人染疫，另桃園與高雄港群聚最新狀況，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，陳時中昨天表示，目前本土疫情包含「2大2小」加上零星個案，2大群聚為桃園市與高雄港區群聚，2小群聚為雙北市房仲相關群聚與宜蘭礁溪飯店相關群聚。

台北市士林區一家3口日前確診COVID-19，確診圓山飯店女廚師與從事房仲業的哥哥3口群聚擴大，松山區一名老師確診後，匡列幼兒園及補習班共147人居家隔離，其中有3、4名學生及1名家長昨天晚間確診，市府今天將派採檢車進駐校園擴大採檢。

此外，指揮中心昨天晚間證實，亞東醫院繼護理師、住院病患母親與陪病兒子確診後，又新增1名20多歲陪病女性確診，但這名個案先前已隔離並採檢陰性，昨天採檢轉陽，相關疫調今天將說明。

另發生較大規模群聚的桃園市與高雄港區，防疫工作持續進行。遠雄自由貿易港區的加值園區先前發生上百人群聚，前進指揮所指揮官王必勝在現場指揮防疫，歷經數日努力，王必勝昨天晚間在臉書（Facebook）發文表示，加值園區的低風險公司可有條件復工。

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王必勝指出，先前場勘發現加值園區的防疫條件並不好，因此迅速改善，包括搭蓋戶外帳篷增加用餐及休息空間，避免近距離共餐；利用電梯管控及時間錯開以分流動線；加設多處酒精洗手位置，並加強廁所清消頻率及清潔品質；另也要求人員健康監測，並全力配合前進指揮所律定的快篩檢測。

最新本土疫情狀況、疫苗接種統計，以及春節相關防疫作為，陳時中將於下午2時疫情記者會說明。（編輯：管中維）1110128